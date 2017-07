Calciomercato, Roma: il Borussia Mönchengladbach pensa a Iturbe

Juan Manuel Iturbe è arrivato alla Roma dopo l’ottima stagione con l’Hellas Verona. Strappato alla Juve, in casa giallorossa si pensava di aver acquistato un fenomeno.

I risultati però sono stati opposti a quelli sperati: giocatore impacciato, prestazioni anonime senza vedere alcuna possibilità di miglioramento. La società giallorossa ha dunque deciso di mandarlo in prestito per fargli ritrovare la giusta serenità per esprimersi al meglio. Ma con la maglia del Bournemouth ha giocato pochissimo e quindi il ritorno alla base era più che scontato. Dopo gli inglesi, il Torino ha chiesto, sempre in prestito l’esterno destro. Il risultato uguale al precedente per Iturbe, con la differenza che ha giocato un po’ di più, ma le prestazioni sono state tutt’altro che convincenti. Adesso il Borussia Moenchengladbach sembra voler puntare sul paraguayano. I tedeschi avrebbero già contattato la società capitolina per il giocatore. L’idea è quella di un prestito con diritto di riscatto e la divisione del pagamento dello stipendio con i giallorossi.

Siamo ai primi contatti, ma Iturbe potrebbe avere un’altra chance lontano da Roma per riuscire a riscattarsi e mettere in mostra tutte le sue qualità.

Tommaso Prantera

