Calciomercato, Roma: Karsdorp, differenza di 1,5 milioni con il Feyenoord

Si lavora senza sosta in casa Roma per costruire una squadra all’altezza da consegnare al nuovo allenatore Eusebio Di Francesco: tra gli obiettivi in lista, come già scritto negli scorsi giornicome già scritto negli scorsi giorni, c’è senz’altro il jolly di centrocampo Rick Karsdorp del Feyenoord. Prima di chiudere l’affare, però, ci sono diversi nodi da sciogliere con il club olandese. Attualmente, infatti, la società giallorossa avrebbe raggiunto l’accordo per il prestito con obbligo di riscatto: non è bastata, però, l’offerta intorno ai 11-12 milioni avanzata la scorsa settimana da parte della Roma. La richiesta dei campioni dell’ultima edizione dell’Eredivisie, infatti, è di 17 milioni di euro, e il Feyenoord non sembra voler cambiare idea: nel corso di questo weekend il direttore sportivo Monchi ha rilanciato a 15,5 la proposta per il riscatto, ma per il momento non è sufficiente. Con Karsdorp, invece, la situazione è ben diversa: nonostante le voci sulle altre squadre interessate, la Roma ha un accordo di massima con il giocatore sui due milioni di euro circa per cinque anni. Il problema, a questo punto, è relativo alla differenza che balla tra il prezzo fissato dagli olandesi e l’offerta dei giallorossi, ovvero il gap di 1,5 milioni che servirebbe a chiudere l’affare. Una volta superato questo ostacolo, si potrà procedere al trasferimento.