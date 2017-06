Calciomercato, Roma: lo Zenit offre 30 milioni per Manolas

La Roma ha in mano un'offerta fatta pervenire dallo Zenit per Kostas Manolas: i russi di Roberto Mancini, come rivela 'Sky Sport', hanno offerto 30 milioni di euro ai giallorossi, che ora valuteranno se accettarla o meno. Dopo Salah, dunque, anche il greco potrebbe essere al passo d'addio.

