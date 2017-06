Calciomercato, Roma: offerto il terzino brasiliano Emerson Santos

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione alla Roma è stato offerto un terzino in forza al Botafogo: si tratta di Emerson Santos, 22enne brasiliano. Monchi ha bloccato il giocatore in attesa di capire se la Roma ha bisogno di un rinforzo in quello specifico ruolo. La trattativa sarebbe già a buon punto: i giallorossi sono pronti a offrire 350mila euro ai brasiliani e un contratto da 1,2 milioni all’anno al terzino. Emerson Santos in questa stagione con la maglia dei Fogao ha collezionato 18 presenze nel campionato brasiliano e 4 nella Copa Libertadores. All’evenienza può essere usato anche come difensore centrale, rendendolo dunque un giocatore molto duttile.