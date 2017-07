Calciomercato Roma, Pallotta: “Stop alle cessioni, stiamo valutando alcuni nomi in entrata"

Atterrato a Roma da poche ore, il presidente James Pallotta ha parlato dei prossimi movimento del mercato giallorosso. Sulle possibili cessioni di Manolas e Nainggolan, il commento è categorico: “Non vanno da nessuna parte, restano qui. Il Fair Play Finanziario è il motivo delle cessioni”. Dopo una ‘carezza’ alla propria squadra “Al momento abbiamo il miglior centrocampo in Italia“, Pallotta definisce “non chiuso” il capitolo acquisti: “Stiamo valutando ancora un paio di nomi in prospettiva. Monchi sta facendo un ottimo lavoro“. Nelle ultime ore è uscito il nome di Mahrez per la fascia destra, ma il presidente frena: “Non so chi sia“. Infine parla del futuro di Totti: “Io e lui parliamo spesso. Quando avremo deciso lo saprete, non ci sono problemi“.

Matteo Falleni

Tutte le news di calciomercato in diretta