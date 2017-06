Calciomercato, Roma: Paredes e Manolas allo Zenit, chiusura vicina

Leandro Paredes allo Zenit, ci siamo quasi, come riporta Sky Sport. Procede bene la trattativa che porterebbe il centrocampista della Roma alla corte di Roberto Mancini. Sono proseguiti in maniera positiva gli incontri tra Sabbag, l'agente dell'argentino, e la società russa: si va verso la definizione, se tutto dovesse procedere in questo modo l'operazione domani verrà chiusa. Non solo Paredes, iniseme al classe '94 allo Zenit arriverà anche Manolas, per il quale il discorso è già avviato e impostato. Doppia chiusura sempre più vicina, operazione totale da 60 milioni più bonus: Paredes e Manolas pronti a lasciare la Roma per lo Zenit San Pietroburgo.

