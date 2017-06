Calciomercato, Roma: Pellegrini annuncia: "Venerdì firmo"

Ancora pochi giorni e Lorenzo Pellegrini sarà ufficialmente un giocatore della Roma, che ha deciso di riportarlo a casa dopo l'esperienza al Sassuolo. A confermarlo è l'ormai ex centrocampista neroverde, tornato in Italia dopo l'avventura con l'Italia Under 21 agli Europei di categoria: "Venerdì firmo. Sono contentissimo di tornare".

