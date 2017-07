Calciomercato, Roma: seconda offerta per Mahrez, Monchi blinda Manolas

Il direttore sportivo Monchi ha parlato della trattativa per Mahrez: "Abbiamo fatto due offerte per Mahrez, la seconda è buona. L'esterno alto è la nostra priorità ma abbiamo anche delle alternative". Dopo aver parlato di Mahrez, Monchi si è espresso anche su Manolas: "Oggi è della Roma e ci resterà per molto tempo, è felice di stare qui".

