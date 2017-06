Calciomercato, Roma: sirene dal Giappone per Totti

La Roma è pronta a riabbracciarlo come dirigente, ma Francesco Totti non ha ancora sciolto i dubbi in merito al proprio futuro, eventualmente anche da calciatore. Come riporta il portale 'Nikkansports.com' il capitano giallorosso ha ricevuto infatti una proposta per andare a giocare in Giappone, per la precisione al Tokyo Verdi. "Siamo interessati, lo abbiamo contattato - ha dichiarato il presidente del club Hanyu Hideaki - Ma non ci sono stati progressi. Chiede un contratto da 3 milioni di euro. Averlo qui sarebbe un sogno".

Tutte le news di Calciomercato in diretta!