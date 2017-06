Calciomercato, Sampdoria: con Budimir verso Crotone si fa sul serio per Falcinelli

In casa Sampdoria, dopo le cessioni importanti definite negli ultimi giorni, è finalmente arrivato il momento di passare all’attacco. In quest’ottica la pista più calda è quella che porta a Diego Falcinelli, attaccante di proprietà del Sassuolo ma che ha disputato l’ultima stagione in prestito a Crotone, peraltro con ottimi risultati. L’attaccante italiano è stato individuato come il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato della formazione di Giampaolo e, vista anche la partenza di Budimir (di ritorno proprio a Crotone), la società blucerchiata potrebbe decidere di premere forte sull’acceleratore già nelle prossime per mettere la punta disposizione del tecnico al più presto possibile. Sampdoria – Falcinelli: ora la trattativa può entrare nel vivo.