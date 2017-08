Calciomercato, Sampdoria: in arrivo Ramirez, ex Bologna, dal Middlesbrough

Secondo quanto riportato da Sky Sport la Sampdoria sarebbe vicina alla chiusura della trattativa con il Middlesbrough per portare a Genova Gaston Ramirez, trequartista che tornerà in Italia per circa 9 milioni di euro più 2 di bonus. L'uruguayano arriverà domani nel capoluogo ligure per le visite.

Tutte le news di Calciomercato in diretta!