Calciomercato: Sampdoria, si cerca il doppio colpo Merè – Colley

Dopo la chiusura della telenovela Schick con la Juventus, la Sampdoria si guarda intorno per regalare a Giampaolo nuovi tasselli da inserire nella rosa per la prossima stagione. I due nomi più caldi in questo momento sono Omar Colley e Jorge Merè. Il più vicino tra i due è Merè, centrale dello Sporting Gijon nel giro della nazionale spagnola Under 21. Cresciuto nelle giovanili del club iberico, in questa stagione ha collezionato 31 presenze in Liga. La fumata bianca per il suo arrivo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Si parla di un’offerta da parte dei blucerchiati di circa 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del talento spagnolo. Per Omar Colley sono in corso contatti tra la dirigenza della Sampdoria e quella del Genk, club proprietario del cartellino. Il difensore 24enne originario del Gambia è visto come possibile sostituto di Skriniar.

Matteo Falleni (Twitter @matteofalleni_)

