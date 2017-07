Calciomercato: Sassuolo, vicinissimo l'arrivo di Cassata dalla Juventus

Il Sassuolo, dopo aver ceduto Defrel alla Roma, scalda la piazza con l’arrivo di un giovane promettente: trattasi di Cassata, centrocampista della Juventus che nell’ultimo anno ha giocato in prestito all’Ascoli, mostrando tutto il suo talento. Il patron Squinzi ha sborsato ben 5 milioni di euro per concludere l’affare, che entro oggi verrà approfondito con la dirigenza bianconera per essere chiuso definitivamente. La Juventus, dal canto suo, si è tenuta per sé il diritto di recompra sul giocatore, grazie al fatto di avere non solo buoni rapporti con i neroverdi, ma anche con l’agente del giocatore, ovvero Giuseppe Riso, che cura, tra l’altro, il cartellino di Caldara. La Juve, dunque, monitora da vicino il talento Cassata, mentre il Sassuolo si gode il neoacquisto che a breve svolgerà le visite mediche di rito prima di essere ufficializzato.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

