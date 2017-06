Calciomercato, Serie B: la pazza idea del Venezia: ingaggiare Philippe Mexes

Le notizie di calciomercato riservano sempre delle grosse sorprese. Una di queste è arrivata proprio in queste ultime ore.

Il Venezia starebbe cercando di portare in Laguna Philippe Mexes! Sì, proprio il difensore centrale ex Roma e Milan.

Il tecnico degli arancioneroverdi, Filippo Inzaghi, conosce molto bene il calciatore francese, in quanto suo compagno di squadra con la maglia rossonera. Così, il diesse Perinetti starebbe effettuando un clamoroso tentativo di convincere Mexes ad approdare nel capoluogo veneto.

Il giocatore, 35 anni, è fermo da luglio 2016, quando era terminato il suo contratto con il Milan. A novembre era stato accostato ai romeni della Dinamo Bucarest, in quanto Adrian Mutu, direttore generale dei bianconeri, aveva cercato di portarlo all’ombra dello “Stadionul Dinamo”. Ma la trattativa non andò poi in porto.

Ora la carriera di Mexes potrebbe clamorosamente ripartire dal Venezia.