Calciomercato: si parla del ”Tata” Martino per la panchina degli States

A Washington, capitale degli States, c’è un grande fermento sul piano sportivo tutto perché Bruce Arena, dopo non essere riuscito a qualificare la Nazionale a stelle e strisce (sconfitta contro il Trinidad Tobago, ndr) alla competizione mondiale a Russia 2018, ha rassegnato le dimissioni da commissario tecnico.

Questo capitombolo, per la Federcalcio locale, è un brutto smacco anche perché gli Stati Uniti d’America non mancavano alla rassegna mondiale dal 1986. Per la panchina degli statunitensi ora, si pensa al Tata Gerardo Martino attualmente alla guida dell’Atlanta United compagine che è approdata da poco ai playoff per la vittoria finale al suo esordio assoluto nella Major League Soccer.

Il Tata Martino, argentino con origine italiane, ha esperienze in Europa alla guida del Barcellona dove ha vinto una Supercoppa Spagnola nella stagione calcistica 2013/2014, in più la panchina dell’Albiceleste dopo due sconfitte contro il Cile in altrettante sfide in Copa America. L’ex Barça, in caso di riscontri positivi, andrebbe a ricoprire il doppio ruolo.

