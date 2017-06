Calciomercato, Sion: Paolo Tramezzani è il nuovo allenatore

Dopo aver lasciato il Lugano, non senza qualche polemica, Paolo Tramezzani ha firmato un biennale con il Sion, sempre in Svizzera. Con i ticinesi ha raggiunto la qualificazione in Europa League, ma ora è pronto ad una nuova avventura in terra elvetica. Nel suo staff ci sarà anche Mirko Conte, ex difensore della Sampdoria.

Tutte le news di Calciomercato in diretta!