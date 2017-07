Calciomercato, Siviglia: Iborra si trasferisce al Leicester

Il Siviglia saluta il capitano Vicente Iborra. La squadra spagnola ha annunciato il trasferimento del centrocampista agli ex campioni di Premier League del Leicester per un totale di 14 milioni di euro. Iborra, 29 anni, ha trascorso gli ultimi quattro anni con Siviglia dopo l'arrivo al Levante nel 2013, segnando 30 gol in 172 partite e vincendo tre Europa League consecutive. Gli andalusi hanno dichiarato che l'ormai ex capitano si recherà a Leicester per le visite mediche prima di firmare il suo contratto. "Iborra ha dimostrato comportamenti esemplari nel suo periodo al club e si è guadagnato l'unanime rispetto e l'amore di tutti i tifosi del Siviglia", ha detto il club spagnolo.

