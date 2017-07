Calciomercato, Siviglia: niente Atletico Madrid, Vitolo ha rinnovato

Niente Atletico Madrid (e Las Palmas) per Vitolo: il Siviglia ha annunciato il rinnovo del proprio esterno, che ha prolungato il proprio contratto dal 2020 al 2022. Il presidente Pepe Castro in conferenza stampa: "Si è parlato tanto di Vitolo in questi ultimi giorni, di che colore sarà la maglia che indosserà nella prossima stagione: ebbene, sarà quella biancorossa del Siviglia".

