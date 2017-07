Calciomercato, Sporting: ufficiale, preso Mathieu dal Barcellona

Jeremy Mathieu lascia ufficialmente il Barcellona e va in Portogallo: è un nuovo giocatore dello Sporting, che ha appena acquistato anche Fabio Coentrão dal Real Madrid. Il francese ha firmato per due anni con i Leoni, con tanto di clausola rescissoria fissata in 60 milioni.

