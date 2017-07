Calciomercato, stampa GB: il City prova a soffiare Mbappé al Real Madrid

Londra (Regno Unito), 26 lug. (LaPresse) - Il Manchester City non molla Kylian Mbappe e secondo la stampa inglese sarebbe ancora in corsa per soffiare l'attaccante francese al Real Madrid. Ieri Marca ha parlato di un principio di accordo fra i Blancos e il club monegasco sulla base di 180 milioni di euro. Questa mattina, però, il Daily Mirror riferisce di contatti avanzati fra il Chief Executive del City Ferran Soriano e il vicepresidente del Monaco Vadim Vasilyev per il 18enne attaccante francese. Manchester pronto a mettere sul piatto 160 milioni di euro che porterebbe il totale delle spese in questa sessione di mercato a quasi 400 milioni.