Calciomercato, Roma: si avvicina il ritorno di Pellegrini

È vicinissimo il ritorno di Lorenzo Pellegrini alla Roma e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma sul contratto. Come apprende la redazione de ‘LaRoma24.it’ nel pomeriggio il vice ds Frederic Massara e l'agente del giocatore, Giampiero Pocetta, sono partiti alla volta della Polonia, dove Pellegrini è impegnato in questo momento con la Nazionale Under 21 per gli Europei di categoria. Il dirigente giallorosso e il procuratore sono stati visti a Cracovia per chiudere l’affare.

Tutte le news di Calciomercato in diretta!