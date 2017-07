Calciomercato Torino, Cairo: "Offerta Chelsea per Belotti? Non mi risulta. Baselli rinnova"

A margine della presentazione dei palinsesti di La7, il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto smentendo una possibile offerta del Chelsea per Belotti: "Non mi risulta, però siamo qua", ha risposto. "Abbiamo fissato con lui una clausola rescissoria da 100 milioni, quindi qualora arrivassero offerte dall'estero non potrei dire nulla se lui le accettasse. Ma non ho notizie del genere, stiamo a vedere" ha aggiunto Cairo. "Baselli rinnoverà. Ho un appuntamento con lui". Così Urbano Cairo, sempre a margine della presentazione dei palinsesti La7, conferma che Daniele Baselli resterà al Torino.

Tutte le news di calciomercato in diretta