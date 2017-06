Calciomercato, Torino: lunedì le visite di Sirigu, vicino anche Paletta

Doppio colpo in dirittuta d'arrivo per il Torino: come rivela 'Tuttosport', il club granata ha messo finalmente le mani su Salvatore Sirigu, che ha risolto il proprio contratto con il PSG e vestirà la maglia granata con ingaggio dimezzato. Previste per lunedì le visite mediche per l'ex portiere del Palermo. Ma i granata non si fermano qui: secondo 'Sportitalia' è molto vicino anche l'arrivo di Gabriel Paletta dal Milan. Un doppio colpo simultaneo per Cairo e Petrachi.

