Calciomercato, Torino: nel pomeriggio incontro Belotti-Cairo a Bormio

Il presidente del Torino Urbano Cairo è in viaggio verso Bormio, dove si tiene il ritiro dei granata: nel programma della sua visita c'è anche un incontro con Andrea Belotti, per cercare di capire la volontà del giocatore in merito all'interesse prolungato del Milan nei suoi confronti. Secondo Premium Sport, infatti, i rossoneri sarebbero pronti a offrire un ingaggio da 3,5 milioni al Gallo. Resta da trovare l’accordo con i granata, che lo valutano 100 milioni. Si potrebbe chiudere a 60-65 più Gabriel Paletta e M’Baye Niang, oltre al prestito biennale di Manuel Locatelli.

