Calciomercato Torino, Petrachi: "Belotti vale tanto, ci sediamo a parlare con chi è interessato"

Ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha parlato del caso Belotti: "Per le grandissime squadre non sono i 15/20 milioni a fare la differenza. Belotti non è sul vassoio, il Torino non ha rifiutato alcuna offerta. Lui vale tanto, al di là della clausola rescissoria. Si sono fatte tante chiacchiere ma il giocatore non è mai stato valutato per l'effettivo valore che ha. Il Torino si siede al tavolo a parlare se qualcuno si dimostra interessato".

