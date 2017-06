Calciomercato, Torino: Petrachi "Cerchiamo un portiere e un difensore, la punta non è una priorità"

Milano, 17 giu. (LaPresse) - "Dobbiamo intervenire prendendo un difensore centrale e un portiere. L'attacco non è la priorità assoluta, dopo ci focalizzeremo sulle altre situazioni". Lo ha detto, in un'intervista ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi a proposito delle strategie di mercato dei granata. "Zapata? E' un buon profilo, un ragazzo che conosciamo molto bene, ce ne hanno accostati tanti - ha sottolineato - L'ossatura è buona, bisogna fare le scelte giuste per fare il salto di qualità. Sirigu? Se ne parla da mesi, ci sono tre profili di portieri che abbiamo puntato. E' un buon portiere, ma si porta dietro un contratto abnorme con il Psg, bisogna vedere cosa riesce a fare lui con la sua squadra", ha concluso Petrachi.