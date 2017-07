Calciomercato, Torino: vicino l’accordo per Donsah

Sinisa Mihajlovic vuole portare il Torino in Europa e per farlo vuole i rinforzi giusti. Il nome più caldo in questi giorni è quello di Godfred Donsah. Il centrocampista classe 1996 dopo l’esperienza a Cagliari è passato al Bologna dove però non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità e adesso vorrebbe cambiare aria. Infatti il ghanese ha fatto sapere alla società rossoblù di voler lasciare l’Emilia. Il Bologna dalla sua non vorrebbe cedere un giocatore giovane e di buona prospettiva, ma è altrettanto vero che non vuole giocatori scontenti in rosa per questo ha aperto alla cessione. I granata, che hanno monitorato tutta la situazione, sono pronti all’affondo decisivo per aggiudicarsi il classe ’96. La valutazione di Donsah è di circa 8 milioni e, dopo giorni di trattative, questa settimana si potrebbe arrivare alla conclusione: prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni in favore del Torino. Il Bologna sembra intenzionato ad accettare l’offerta granata, vista anche la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Piemonte. Mihajlovic presto potrebbe quindi avere a disposizione il muscoloso centrocampista ghanese, ottima mezz’ala con buoni tempi di inserimento e senso del gol. Proprio quello che fa al caso di una squadra che vuole competere per l’Europa. Godfred Donsah è vicino a vestire la maglia granata, si attende solo la risposta del Bologna e già in questa settimana il giovane ghanese potrebbe trasferirsi in Piemonte.