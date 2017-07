Calciomercato, Udinese: dall'Anderlecht arriva Nuytinck, domani le visite

L'Udinese ha chiuso per Bram Nuytinck, difensore dell'Anderlecht che si è messo in mostra anche nella scorsa edizione di Europa League: secondo 'Sky', sono previste per domani le visite del belga, che firmerà poi per 4 anni. I bianconeri lo pagheranno 2 milioni e mezzo di euro.

