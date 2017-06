Calciomercato, Udinese: in arrivo Bizzarri

L’Udinese è pronta ad attuare una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i portieri. Con le probabili partenze di Orestis Karnezis – che piace anche in Inghilterra, in particolare a Watford e Crystal Palace – e Alex Meret, il club friulano è pronto a ingaggiare un nuovo estremo difensore da affiancare a Simone Scuffet, pronto a tornare a difendere con continuità la porta bianconera dopo più di tre anni. Stiamo parlando di Albano Bizzarri. Il giocatore argentino, che a novembre compirà 40 anni, è reduce da una poco fortunata parentesi a Pescara. In biancazzurro infatti, oltre ai numerosi gol subiti (66 in 29 partite), non ha nemmeno avuto un rendimento del tutto convincente. Non a caso è rimasto in panchina negli ultimi due mesi del campionato. Ora Bizzarri, arrivato in Italia a luglio 2007, quando il Catania lo aveva acquistato dagli spagnoli del Gimnastic, è pronto a ripartire dall’Udinese, con cui firmerà un contratto annuale. Farà da chioccia a Scuffet.