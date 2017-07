Calciomercato, Udinese: Karnezis verso il Napoli e Meret vicino al ritorno alla Spal

C'è affollamento ad Udine nel reparto portieri: Karnezis è in partenza e andrà probabilmente a Napoli a ricoprire il ruolo di vice Reina, Meret tornerà in prestito alla Spal ed il titolare dei friulani sarà Scuffet, con Bizzarri come secondo.

