Calciomercato, Udinese: risoluzione consensuale per Faraoni

L'Udinese ha trovato l'accordo con Marco Faraoni per la risoluzione consensuale del contratto: lo comunica la società friulana in una nota sul proprio sito ufficiale. Il calciatore classe 1991 chiude la sua avventura dopo aver collezionato 16 presenze in Serie A in 3 stagioni: "Udinese Calcio augura a Faraoni le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale", si legge nella nota.