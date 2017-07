Calciomercato, Verona: dopo l'addio di Cassano si pensa a Diamanti

Secondo la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Verona sta pensando ad Alessandro Diamanti per colmare il buco lasciato dall'addio di Antonio Cassano: il trequartista toscano è sotto contratto col Palermo, ma fuori dai piani del club che non l'ha nemmeno convocato per il ritiro.

