Calciomercato, Verona: è sfida al Torino per Cerci

Secondo 'Sky', in corsa per Alessio Cerci c'è anche il Verona: è sfida al Torino, ma anche a Olympiacos e Las Palmas, per l'esterno romano, che si è appena liberato dal contratto che lo legava all'Atletico Madrid ed è dunque libero di firmare con un'altra squadra. I veneti, che hanno preso anche Verde dalla Roma, hanno buone possibilità di spuntarla.

Tutte le news di calciomercato in diretta