Calciomercato, Verona: ufficiale, Cerci è un nuovo giocatore gialloblù

Alessio Cerci ha firmato con il Verona: il club veneto ha così battuto la concorrenza (non troppo convinta) del Torino, assicurandosi l'ex giocatore dell'Atletico Madrid. Cerci torna così in Italia dopo le esperienze poco positive con Milan e Genoa. "Finalmente sono gialloblù", le sue prime parole. Ha firmato un contratto annuale, con opzione per altre due stagioni in caso di salvezza.

