Calciomercato, Verratti vuole il Barcellona: "Ora o mai più"

Barcellona (Spagna), 14 giu. (LaPresse) - Marco Verratti vuole il Barcellona a tutti i costi. Nonostante il muro alzato dal Paris Saint-Germain che non intende privarsi del centrocampista nemmeno per offerte ritenute folli, secondo Mundo Deportivo il giocatore starebbe continuando a premere per lasciare la Ville Lumiere per trasferirsi all'ombra della Sagrada Familia. "Ora o mai più", avrebbe detto Verratti ad un gruppo di amici durante una festa in una discoteca di Parigi. L'ex giocatore del Pescara non ha mai fatto mistero di sognare di giocare un giorno per il Barcellona. Su Verratti è forte il pressing anche di altri top club europei come Bayern Monaco e Juventus.