Calciomercato, Zorc (ds Borussia): "Nessuna trattiva o offerte per Aubameyang"

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Non ci sono colloqui, né trattative in corso, né offerte". E' quanto ha chiarito Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, a proposito del futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, uno degli oggetti del desiderio del Milan. Il dirigente ha così replicato alle tante indiscrezioni di mercato: l'ultima parla di contatti con i cinesi del Tianjin Quanjian. "Così facendo i tifosi vengono tratti in inganno", ha spiegato a 'Kicker'. "Purtroppo - ha aggiunto Zorc - non è positivo se queste voci continuano anche dopo una netta smentita".