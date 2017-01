Cassano-Sampdoria ai titoli di coda, si aspettano offerte

Siamo ormai ai titoli di coda del secondo atto tra Cassano e la Sampdoria. Una storia d’amore iniziata nel 2007, quando Marotta lo prelevò in prestito dal Real Madrid, e che ha saputo regalare momenti sull’altare, come il quarto posto ottenuto nel 2010 che permise ai blucerchiati la qualificazione ai preliminari di Champions, e momenti nella polvere, come il torbido litigio del barese con il presidente Garrone, che consumò il primo strappo con la cessione al Milan alla prima finestra di mercato disponibile.

Nessuno però voleva concludere la storia in questo modo, ed ecco il ritorno di fiamma con Ferrero nella scorsa stagione, che però non porta ai risultati sperati e culmina con il litigio al termine della precedente stagione.

Da quel momento l’attaccante di Barivecchia è ufficialmente fuori rosa, e dopo sei mesi, con il mercato invernale alle porte, Cassano ha dato mandato al suo fidato agente Giuseppe Bozzo di trovare una nuova sistemazione, con la possibilità di trovarne una non troppo lontano dalla sua amata Genova per non sradicare la sua famiglia; motivazioni che, oltre all’interesse estero dell’Apoel Nicosia, avevano fatto rimbalzare un interessamento da parte della Virtus Entella, che permetterebbe a Cassano di allenarsi a Chiavari e continuare a vivere nel capoluogo ligure.

La Sampdoria dal suo canto non farà particolari obiezioni in caso di offerte, che potrebbero inoltre arrivare da Palermo, dove il presidente Zamparini sembra intenzionato a presentare una sostanziosa offerta a Cassano, che prevede anche un cospicuo premio in caso del raggiungimento della salvezza.

La famiglia Cassano e la Sampdoria rimangono alla finestra, sperando di trovare una soluzione che possa risolvere la spinosa questione.