Cina, il Guangzhou ci prova per Thiago Silva

Il prossimo giocatore che potrebbe lasciare l’Europa per i milioni dei cinesi potrebbe essere Thiago Silva.

La sessione di calcio mercato in Cina, infatti, finisce il 28 febbraio e questo dà la possibilità ai club cinesi di provare ad effettuare ancora alcuni colpi. Uno su tutti corrisponde al nome di Thiago Silva, centrale brasiliano classe 1984 in forza al PSG, che piace molto al Guangzhou Evergrande di Felipe Scolari, ex allenatore della nazionale verdeoro. Il club orientale avrebbe già messo nero su bianco un’offerta importante per il difensore ex Milan, per averlo a disposizione già al termine di febbraio, che però sarebbe intenzionato a rifiutare in sintonia con il club francese, esprimendo così la sua volontà di rimanere in Europa per continuare a giocare in un calcio di alto livello.

Video - Da Pato a Oscar, passando per Draxler e Payet: i 10 acquisti più cari del calciomercato invernale 01:47

Non è da escludere però che il Guangzhou torni alla carica per Thiago Silva in estate magari presentando un’offerta talmente ricca da non poter essere rifiutata da un giocatore che ormai trentaduenne si avvia verso il viale calante della propria carriera. Nella prossima sessione di calcio mercato il nome più altisonante in direzione Cina potrebbe essere proprio quello di Thiago Silva che comunque, per il momento, rifiuta l’offerta del Guangzhou Evergrande.

Filippo Rivani