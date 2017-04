Deulofeu al Barça per restare: in Spagna sono sicuri, Milan rassegnato

In Spagna non hanno più dubbi: il Barcellona è in predicato di esercitare la clausola di recompra per riportare a casa il gioiellino della Masia Gerard Deulofeu. C’è di più: l’hype per il nazionale spagnolo cresce a dismisura e la possibilità che il Barça punti forte su di lui è tutt’altro che remota. A meno di scossoni di mercato, i tifosi rossoneri dovranno godersi queste poche partite di campionato rimaste, dopodiché saranno con ogni probabilità costretti a salutare il campioncino 23enne di Riudaranes.

Qualcosa è cambiato: tutti pazzi per Deulo

Già, è proprio tornato l’amore tra il Barcellona e Deulofeu: galeotta è stata l’amichevole di prestigio tra Francia e Spagna, dove l’attaccante del Milan si è procurato un rigore e ha poi realizzato un gran gol utile a “matare” lo storico avversario. Dopo le superbe prestazioni con la maglia del Milan, il ritorno col botto in nazionale: troppo per non attirare le attenzione del suo club di origine, che con dodici milioni se lo riporterebbe a casa. Senza “se” e senza “ma”.

Ragazzo maturo e pronto

Secondo Mundo Deportivo, sono stati i “report” dei giocatori del Barcellona convocati in Nazionale. Al loro ritorno alla base hanno riferito di un Deulofeu ormai maturato, capace di smussare col tempo gli spigoli del suo carattere. E poi c’è la questione legata al nuovo allenatore: via Luis Enrique – non esttamente uno sponsori per Deulo – l’attaccante potrebbe incontrare i favori del nuovo tecnico dei catalani (Unzué e Sampaoli che sia). La sostanza non cambia, si avvicinano i titoli di coda per l'avventura dell'ex bimbo prodigio del Barça al Milan.