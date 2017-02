Gli "epurati" Gabbiadini ed El Kaddouri al vetriolo: Sarri è un mangia-giocatori?

" Se Omar non ha giocato a Napoli c’è un solo colpevole ed è Sarri. Non è stato un signore nei suoi confronti. Non lo ha messo in lista Champions e gli diceva "rinnova e poi gioca" senza che il rinnovo arrivasse. Noi siamo contenti di esserci liberati non del Napoli, ma di Sarri che non ha mai creduto nel ragazzo. "

Parole musica di Mino Raiola, procuratore del fantasista ormai ex Napoli passato all’Empoli Omar El Kaddouri, che fanno scopa con il discorso di addio di Manolo Gabbiadini: ringraziamenti per tutti…tranne per l’allenatore Maurizio Sarri, reo di non avere creduto in lui. L’allineamento a distanza tra i due “epurati” del Napoli è quanto meno sospetto: Maurizio Sarri è dunque un “mangia-giocatori”? Dovremmo davvero coniare questo neologismo appositamente per lui?

Malleabilità, flessibilità, condiscendenza: non sono vocaboli che campeggiano nel vocabolario dell’allenatore di Figline Valdarno. “Non cambio il mio modulo per Gabbiadini”, aveva dichiarato Sarri a margine dell’infortunio di Milik, minando forse definitivamente il rapporto con il buon Manolo. Già, da quando l’ex timoniere dell’Empoli ha trovato la quadra con il suo granitico 4-3-3 non ha più fatto prigionieri: per giocatori che mal si prestavano alla sua interpretazione di calcio come El Kaddouri e Gabbiadini c’era poco spazio nell’undici titolare e una tendenza piuttosto marcata a non concedere loro un numero illimtato di chance.. Il gioco è valso la candela perché i risultati pendono tuttora dalla sua parte e il Napoli spesso incanta per qualità di gioco sciorinata e automatismi di gioco perfettamente oliati.

Manolo Gabbiadini Napoli 2016LaPresse

Se per Gabbiadini si possono chiamare in causa problemi di natura tattica e caratteriale, il valore di El Kaddouri non sembra giustificare la sua presenza a roster di una grande. La reputazione da mangia-giocatori è giustificata? Non proprio, nella misura in questi giocatori non hanno saputo mettere abbastanza in difficoltà il tecnico e indurlo a rivedere le gerarchie. Insomma, le chance nei momenti chiave se le sono giocate maluccio e una "grande" questo è derubricato a peccato capitale. "Liberati" da Sarri, riusciranno a dimostrare il loro potenziale? Senza ombra di dubbio ambedue gli addii giovano a tutte le parti coinvolte...

