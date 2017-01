Milan, agente Bacca: "Club cinesi su di lui, ma vuole restare"

"Alcune squadre cinesi sono interessate a Carlos, ma lui è contento al Milan e vuole restare". Sergio Barila, agente dell'attaccante rossonero Carlos Bacca, chiarisce così sul futuro del suo assistito.

"E' venuto a Milano per vincere e vuole conquistare altri trofei in rossonero dopo la Supercoppa", ha spiegato il procuratore a calciomercato.it. "E' stato un successo importante a livello individuale e collettivo. Vincendo si acquisisce lo spirito giusto anche per il futuro", ha aggiunto.

***