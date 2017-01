Milan: Luiz Adriano resta in Brasile, il suo addio è sempre più vicino

Luiz Adriano si allontana sempre più dal Milan. Il rientro a Milanello dei calciatori sudamericani è previsto per domani, ma con tutta probabilità il giocatore rimarrà in Brasile (secondo le foto riportate sul suo profilo ufficiale di Instagram) sino al suo trasferimento in Russia.

Luiz Adriano è arrivato al Milan nell’estate del 2015; dopo una prima stagione discreta, in questi ultimi mesi è stato utilizzato solamente 5 volte da Vincenzo Montella ed è sempre più chiaro il fatto che non rientri più nei piani tecnici dell’allenatore rossonero. L’ex-attaccante dello Shakthar Donetsk da parte sua ha ormai compreso la situazione e sembra quindi sia pronto ad approdare allo Spartak Mosca. La società russa ha infatti già trovato un accordo sia con la dirigenza rossonera che con lo stesso Luiz Adriano, il quale aspetta solo di essere chiamato in Russia.

Infatti l’ultimo passo prima dell’approdo ufficiale del brasiliano allo Spartak sono le visite mediche; una volta superate queste, il calciatore firmerà il contratto con il club russo, lasciando dunque i rossoneri solo dopo poco più di un anno e mezzo.

di Davide La Vattiata