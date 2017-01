Pinilla via da Bergamo: potrebbe ricominciare dal Genoa

Mauricio Pinilla sta trovando pochissimo spazio in questa stagione all’Atalanta. Il cileno sicuramente lascerà Bergamo in questa sessione di mercato per trovare una piazza che gli permetta di giocare con maggior costanza.

In queste ore si è fatta avanti una sua ex squadra: il Genoa. La squadra del grifone dopo aver perso Pavoletti, vuole acquistare una punta più fisica da poter affiancare al Cholito. Le due società hanno già trovato l’accordo, ora il Genoa sta trattando con l’entourage del giocatore per trovare anche con lui l’accordo economico.

Un possibile ritorno in una piazza molto calda, che potrebbe fare solo che bene a Pinilla. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la situazione.

A cura di Stefano Pietrarelli (Twitter: @SPietrarelli97)