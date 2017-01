Calciomercato, il Trabzonspor ci prova con Martin Caceres

Martin Caceres , svincolato nella finestra di mercato estiva scorsa, è comparso più volte nei mirini delle squadre italiane, ma senza troppi successi. I sondaggi dei club sono stati concreti, ma a volte l’ingaggio elevato, a volte i problemi fisici evidenti – l’ultimo è stato procurato dalla lacerazione tendine d’Achille – hanno fatto desistere le pretendenti. Si parlava anche di Inter qualche mese fa, quando sulla panchina nerazzurra c’era Frank De Boer, ma non si fece più nulla. Ora, l’uruguagio potrebbe tornare in campo, ma non in Italia, bensì in Turchia, con il Trabzonspor. I primi contatti sono stati avviati, ma il giocatore non sembra per nulla convinto della destinazione. Ancora una volta Caceres attenderebbe la chiamata di una big. Il mercato è ancora lungo e i colpi a sorpresa sono sempre possibili.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)