Facciamo i conti: dal 2010 il Napoli ha investito quasi 90 milioni a gennaio

Leonardo Pavoletti, passato dal Genoa al Napoli per 18 milioni di euro, e Tomas Rincon, pagato 8 (più bonus) dalla Juventus, sono stati i primi grandi colpi della sessione invernale di calciomercato in Serie A. Mercato che fino a qualche stagione fa era considerato di "riparazione", ma che ormai viene visto da tante squadre come vera occasione per modellare (nel migliore dei casi) o stravolgere (nel peggiore) le proprie rose. Quantomeno in Italia o in Inghilterra, visto che al contrario in Spagna e Germania le big in questa sessione tendono a "risparmiare". I milioni freschi della Cina, però, iniziano a far gola a tanti club, pronti a vendere subito per reinvestire le folli somme di denaro ricevute dall'Oriente. Una variabile che potrebbe totalmente invertite le tendenze sviluppatesi nelle ultime stagioni.

Napoli sempre scatenato a gennaio: quasi 90 milioni dal 2010

Pavoletti è solo l'ultimo colpo della gestione De Laurentiis nel mese di gennaio. E segue in ordine sparso Gabbiadini, Edu Vargas, Jorginho, Ruiz, Grassi, Datolo o Ghoulam. Quasi 80 milioni di euro complessivi di saldo negativo tra entrate e uscite tra il gennaio 2010 e oggi. 87 spesi e 9 incassati, nello specifico. Almeno 60 più di qualunque altra società italiana nello stesso periodo. Una filosofia opposta rispetto a quelle di Lazio o Fiorentina (ricordate Cuadrado al Chelsea?) o ancora Atalanta e Genoa, solo per citare due squadre che stanno vendendo pezzi pregiati in questa sessione. Juventus, Milan, Inter e Roma hanno sempre garantito un paio di colpi ciascuna, senza mai esagerare nelle spese finali.

Occhio alle spese, l'errore è dietro l'angolo

Gennaio, però, non sempre regala soddisfazioni. Se la Juve con Barzagli nel 2011, la Fiorentina con Salah tre stagioni orsono, il Milan nel 2013 con Balotelli, o ancora l'Empoli con Saponara, la Lazio con Candreva o il Genoa proprio con Pavoletti ,nelle ultime stagioni si sono rivelati acquisti azzeccati e remunarativi, la fregatura invernale è sempre dietro l'angolo. L'Inter con Podolski, la Juve con Anelka, e la Lazio con Saha e Helder Postiga (solo per citarne alcuni) hanno "arricchito" la Serie A di meteore. Ma c'è anche chi ha investito ingenti somme senza alcuna gioia successiva. Sempre i nerazzurri con i quasi 20 milioni (bonus compresi) spesi per Ranocchia, proseguendo con i sette di Biabiany alla Samp, passando per i 13,5 di Eduardo Vargas (Napoli), o gli otto per Constant (Milan), i 18 per Hernanes (Inter) o i quasi 15, più recenti, per Doumbia (Roma). Nomi che stridono con la parola "affare". Nomi che devono far riflettere.

Squadra Saldo entrate/uscite a gennaio dal 2010 al 2016 Napoli - 60,1 Sassuolo - 19 Roma - 17,7 Milan - 16,6 Palermo - 15,9 Juventus - 14,5 Inter - 12 Cagliari - 0,8 Torino 0,5 Udinese 1 Bologna 2,9 Chievo 3,4 Empoli 6 Sampdoria 10,3 Genoa 10,6 Atalanta 14,3 Lazio 22,2 Fiorentina 25,5

Nota: Squadre con almeno 3 campionati di Serie A nelle ultime 6 stagioni

Cina padrona anche a gennaio, sia 2016 che 2017

Anzi, probabilmente, se non c'è urgenza, la soluzione ideale è quasi sempre quella di lavorare in uscita. E chi compra? La risposta domina le cronache da un paio d'anni. Il campionato cinese aveva già abbondantemente cominciato a svaligiare (o arricchire che dir si voglia) i club europei già nello scorso gennaio. Tutti gli affari principali di inizio 2016 i sono registrati sull'asse Vecchio Continente-Cina. L'Atletico Madrid vendette Jackson Martinez Guangzhou Evergrande per 38 milioni di euro, il Chelsea mandò Ramires al Jiangsu Suning per 28 milioni, Guarin invece passò dall'Inter allo Shanghai Shenhua per 13, mentre il PSG spedì Lavezzi per quasi 6 milioni all'Hebei China Fortune, che ne versò anche 18 alla Roma per Gervinho. Quest'anno, in attesa di capire la situazione di Banega e Kalinic, sono già tre i big sbarcati in terra orientale: lo Shanghai Sipg ha ufficializzato l’acquisto di Oscar dal Chelsea per la cifra record di 70 milioni di euro, l’argentino Carlos Tevez è stato comprato dallo Shanghai Shenhua per poco più di 10 milioni di euro, mentre il Tianjin Quanjian ha soffiato Axel Witsel alla Juventus, versando 20 milioni allo Zenit.

Big d'Europa "calme" nel 2016, ma con i soldi cinesi quest'anno...

E se il Napoli si scatena nelle sessioni invernali in Italia, all’estero qual è la situazione? Chi ha speso a gennaio e chi invece si è sempre contenuto? Solamente il Psg (quasi 110 milioni di disavanzo, considerando anche i 45 recenti per Draxler) ha un saldo passivo tra entrate e spese superiore ai campani dal 2010 ad oggi a gennaio. Se guardiamo il gennaio 2016 nessuna big (esclusi gli 11 milioni pagati dall'Arsenal per Elneny) ha fatto follie. Negli ultimi anni le grandi d’Inghilterra nella finestra invernale si sono mosse a turno: da Torres (gennaio 2011, per 58 milioni al Chelsea) a Juan Manuel Mata (gennaio 2014, United) e Bony (gennaio 2015, City), ogni big inglese ha sfruttato l'occasione migliore per effettuare il proprio colpo riparatore. Il Bayern e le potenze spagnole (escludendo il caso Arda Turan, comprato a luglio 2015 ma tesserato per il blocco del mercato nel gennaio 2016), al contrario, hanno sempre movimentato il mercato d'estate, concedendosi soltanto qualche minuscolo ritocchino in inverno. Tendenze consolidate guardando il flusso di operazioni negli ultimi sei anni, ma che potrebbero essere stravolte dai denari cinesi, pronti a stravolgere qualsiasi tipo di trend.

