Notte di riflessione per Caceres: entro 24 ore la risposta al Milan

Martin Caceres-Milan, entro domani 4 febbraio sapremo la risposta definitiva. Una volta superate le visite mediche alla clinica "Madonnina" e i test atletici a Milanello, l'ex terzino della Juventus ha ricevuto una proposta economica da Adriano Galliani. Dopo una notte di riflessione, l'uruguaiano dovrà dare una risposta al Milan.

I giornali questa mattina parlavano di un ingaggio fino al 30 giugno con alcune clausole che potrebbero permettere a Caceres di rinnovare per un altro anno in caso di rendimento positivo. Dopo gli infortuni in simultanea di Antonelli, De Sciglio e Calabria, il Milan è alla disperata ricerca di un difensore esterno: domani conoscerà la risposta, sarà il 29enne l'uruguagio l'uomo che fa al caso del Diavolo?