Basta spese folli! La Cina mette un freno al mercato con una super-tassa

Era una notizia di cui si era iniziato a mormorare già tempo fa, ma con l’apertura della sessione di mercato è diventata ufficiale. E’ arrivato da Pechino lo stop alle spese pazze nel calcio. O meglio, è arrivato una specie di tentativo di freno: ovvero l’ingresso di una super-tassa del 100% per i club che vorranno acquisire le prestazioni di un calciatore straniero (e non solo).

Per cifre infatti sopra i 45 milioni di yuan (circa 6 miliori di euro), i club delle prime due serie del calcio cinese dovranno verare un tassa di eguale importo in un fondo destinato a finanziare la crescita del calcio giovanile. (Tassa applicata anche agli acquisti sul mercato interno ma con soglia addirittura più bassa, ovvero 20 milioni di yuan – 2,6 milioni di euro).

Insomma, la Cina vuole fare sul serio con la crescita del pallone ma la strategia rispetto al recentissimo passato sembra essere leggermente cambiata. Meno superstar e acquisti in stile Oscar (60 milioni), Hulk (55 milioni), Texeira o Martinez (50 milioni l’uno) – a meno che i club non siano disposti a versare il doppio dell’importo del cartellino, che in un caso come quello di Oscar ad esempio sarebbe costato al club 120 milioni – e più spazio alla crescita giovanile, come del resto vuole dimostrare anche l’altra notizia, ovvero la scelta della nazionale Under 20 cinese di iscriversi alla quarta serie del campionato tedesco.

E’ una piccola rivoluzione questa rispetto al recente passato, perché comunque la Chinese Super League, con quasi 400 milioni di euro nell’ultima stagione di mercato, è il campionato che più al mondo ha speso dopo l’inarrivabile e ricchissima Premier League inglese (800 milioni). Una tassa che però non deve distogliere l’attenzione su quello che alla fine è il reale veicolo d’attrazione dei club: ovvero i maxi-stipendi (in stile 38 milioni a Tevez, per intenderci). A questa norma infatti sfuggono i salari e si applica solo sull’acquisto dei cartellini, mantenendo di fatto la vera capacità di attrazione delle stelle, ovvero, appunto, lo stipendio!

Xi Jinping e Gianni Infantino, 2017Getty Images

Una scelta che pare dunque ben ponderata e prosegue con la linea dettata dallo stesso primo ministro Xi Jinping, grande appassionato di calcio e intenzionato a promuovere la crescita del movimento all'interno del Paese. Il primo ministro cinese si era infatti così espresso solo pochi giorni fa, quando aveva ricevuto proprio a Pechino il numero uno della FIFA Gianni Infantino: "C'è ancora un enorme gap fra il livello del calcio cinese di oggi e quello dei principali Paesi calcistici, ma il nostro piano di crescita prosegue e proseguirà secondo quanto stabilito”. La Cina infatti, in futuro, ospiterà un’edizione dei mondiali tra il 2030 e il 2034 (più probabile la seconda di queste due).