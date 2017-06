Le 5 trattative che vi siete persi oggi (12/06)

Vido verso l'Atalanta

Come rivela 'Sky Sport', il Milan sta per cedere il giovane Luca Vido all'Atalanta: l'attaccante dell'Italia Under 20, protagonista all'ultimo Mondiale di categoria, andrà a Bergamo a titolo definitivo. Il club rossonero si riserverà comunque una percentuale su una futura rivendita, oppure un diritto di riacquisto.

Secondo noi: I ragazzi di Evani stanno avendo una chance: giusto così, dopo il bellissimo Mondiale disputato. Uno di questi è proprio Vido, autore dell'emozionante gol che ha eliminato lo Zambia nei quarti di finale. Dopo essersi messo in mostra nella seconda parte del campionato di B con la maglia del Cittadella, il talento di scuola rossonera andrà a imparare nella miglior scuola possibile: l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, club modello nella creazione e valorizzazione dei giovani. Mai scelta fu più azzeccata.

Video - Orsolini, Dimarco, Vido: i gol che mandano l'Italia in semifinale ai Mondiali Under 20 02:06

Valbuena è un giocatore del Fenerbahçe

Il Fenerbahçe ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con il Lione per l'acquisto di Mathieu Valbuena, trentaduenne esterno della nazionale francese. Il giocatore è atterrato oggi a Istanbul, accolto da un bagno di folla: il suo acquisto diventerà effettivo alla riapertura della finestra estiva di mercato.

Secondo noi: Talento e bizzarrie dentro e fuori dal campo (ricordate la questione sextape con Benzema?), Valbuena non è nuovo a scelte controcorrente: nel 2014, già nazionale da tempo, lasciò la Francia e il Marsiglia per accasarsi in Russia, alla Dinamo Mosca. Il Fenerbahçe gioca in un campionato meno prestigioso di altri, ma gli offre un contratto altamente vantaggioso: è lui la risposta giallonera per tornare sul trono di Turchia dopo due anni di dominio del Besiktas.

Griezmann rinnova con l'Atletico Madrid

Sembrava diretto verso il Manchester United: qualcuno considerava - in maniera affrettata - l'affare praticamente fatto. E invece, Antoine Griezmann rimarrà all'Atletico Madrid: il francese, come riporta 'Marca', ha firmato il prolungamento del proprio contratto, posticipando la scadenza dal 2021 al 2022. Già negli scorsi giorni Griezmann aveva affermato di voler rimanere all'Atletico, per non tradire il club dopo la conferma del blocco al mercato anche per la sessione estiva.

Secondo noi: L'Atletico Madrid non potrà fare acquisti, essendo confermato il blocco al mercato imposto lo scorso anno? E chi l'ha detto? La conferma di Griezmann, inizialmente dato per sicuro partente, può essere considerata un acquisto vero e proprio da parte dei Colchoneros, giustamente preoccupati dall'eventualità di perdere un calciatore senza poterlo sostituire. Il vero campione della squadra di Simeone, pure lui autoconfermatosi, è proprio l'ex stella della Real Sociedad. E pazienza se il connazionale Alexandre Lacazette non arriverà.

Thiago Motta rinnova col PSG

A sorpresa, anche Thiago Motta rinnoverà: l'ex centrocampista di Genoa e Inter e della Nazionale italiana, che ad agosto compirà 35 anni, ha trovato un accordo con il PSG, nel quale giocherà per un altro anno prima di diventare allenatore delle giovanili parigine.

Secondo noi: Scelta strana da parte del PSG, che inizialmente non sembrava intenzionato a contare ancora su Thiago Motta. Ma il club ha evidentemente deciso di non disfarsi di uno dei giocatori simbolo delle ultime stagioni, ancora integro nonostante una carta d'identità implacabile. L'ex nerazzurro, del resto, nell'ultima Ligue 1 è sceso in campo per la bellezza di 30 partite: non un dato da pensionato.

Andrea Raggi, Thiago Silva et Thiago Motta lors de la demi-finale de la Coupe de France PSG-Monaco, le 26 avril 2017.Getty Images

De Zerbi riparte dal Las Palmas

Dopo la delusione Palermo, con tanto di esonero dopo poche giornate dall'esordio in Serie A, Roberto De Zerbi va in Liga: ha trovato un accordo con il Las Palmas, club con il quale stava trattando ormai da qualche tempo. Secondo 'Sky Sport', l'ufficialità dovrebbe arrivare domani.

Secondo noi: Avventura affascinante per l'ex allenatore rosanero, che nel marasma di Palermo aveva comunque dimostrato di avere delle idee chiare. Così come a Foggia, portato a un passo dalla Serie B un anno fa grazie a un gioco spumeggiante. Ecco perché il Las Palmas ha deciso di puntarci. Quanto a lui, bene ha fatto a rifiutare la proposta del Palermo di tornare in Serie B.