Le 5 trattative che vi siete persi oggi (17/07)

Napoli, attento! Guardiola vuole Reina

Secondo il The Guardian, il tecnico spagnolo è pronto a offrire 3 milioni di euro per portare il portiere del Napoli a Manchester per fargli fare da chioccia al giovane estremo difensore brasiliano Ederson.

Secondo noi: sarebbe un colpo di scena, perché la frattura con De Laurentiis sembrava ricucita. Bisognerà però capire se Reina vorrà lasciare un posto da titolare al Napoli per andare a fare panchina al City.

Joe Hart è il nuovo portiere del West Ham

Lasciato il Torino per la fine del prestito, il numero uno della Nazionale inglese non ha ovviamente trovato spazio nel Manchester City di Guardiola, ma questa volta ha voluto restare in Premier.

Secondo noi: una scelta, quella di restare in Inghilterra, figlia del fatto di non voler rischiare di perdere il posto da titolare nell'anno dei Mondiali.

Barreca piace alla Roma

Nome nuovo in casa giallorossa. Il ds Monchi, infatti, ha deciso di accelerare per il giovane terzino mancino dell'Under 21. Cairo chiede almeno 19 milioni di euro per Barreca, ma la sensazione è che la trattativa possa sbloccarsi nelle prossime settimane a circa 15 milioni più bonus.

Secondo noi: sarebbe un gran colpo, perché parliamo di uno dei migliori talenti della nostra Under, in un ruolo come quello del terzino sinistro dove scovare ragazzi seri e dotati è veramente complicato. Un prezzo ragionevole, se si pensa che l'Inter sta per prendere un brasiliano che ha giocato solamente in Ligue 1 a oltre 20 milioni.

Lapadula al Genoa lancia Belotti al Milan?

E' solo questione di ore, ma Gianluca Lapadula è da considerarsi ormai il nuovo centravanti del Genoa. L'accordo tra i due club c'è, e il giocatore ha già detto sì al Grifone come conferma la foto su Instagram.

Secondo noi: ottimo colpo per il Genoa, ottima scelta per l'ex Milan che ormai nel nuovo progetto rossonero non avrebbe più trovato spazio. A Genova, invece, potrebbe trovare la dimensione giusta e fare un campionato da assoluto protagonista. Il suo ingaggio, infine, potrebbe sbloccare anche la cessione di Simeone al Torino in caso di cessione di Belotti al Milan.

Zekhnini ufficiale alla Fiorentina

Il club viola ha ufficializzato l'acquisto del giovanissimo attaccante esterno Zekhnini. Classe 1998, norvegese, arriva dall'Odds ed è l'ultima scommessa di Corvino.

Secondo noi: ennesimo colpo alla Corvino, in attesa di capire cosa sarà realmente del futuro dei Della Valle e dunque di una Fiorentina che in pratica sta solo vendendo e cercando giovanissimi talenti da lanciare.