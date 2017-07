Le 5 trattative che vi siete persi oggi (18/07)

Inter attenta! Su Keita c'è anche il West Ham

Secondo voci inglesi il West Ham sarebbe pronto a offrire 32 milioni (27 + 5 di bonus) per soffiare all'Inter l'attaccante esterno di proprietà della Lazio, con 3 milioni netti a stagione per il giocatore. Ora la palla passa a lui.

Secondo noi: sarebbe strano se all'ultimo Keita decidesse di lasciare l'Italia, dopo aver flirtato con Juventus, Inter e Milan per tutta estate. La scelta, secondo noi, dovrebbero essere i nerazzurri, ma occhio alla Juve dopo il caso Shick.

Sanchez non si muove dall'Arsenal

L'Arsenal, attraverso la voce del suo allenatore Arsene Wenger, fa sapere di non voler per nessun motivo rinunciare ad Alexis Sanchez. "La decisione è stata presa, non vogliamo cederlo", ha detto il tecnico francese.

Secondo noi: si è parlato tanto della partenza del cileno, ma le parole del tecnico sembrano stoppare ogni voce sul suo conto.

Il Napoli pensa già al dopo Reina con Karnezis

In attesa di capire cosa farà Pepe Reina, ancora in attesa dell'accordo con la società azzurra, il Napoli sta prevenendo l'eventuale partenza del numero 1 spagnolo cercando l'accordo con l'Udinese per Karnezis. Chiesto un prestito con diritto di riscatto mentre il club bianconero chiede la cessione a titolo definitivo.

Secondo noi: le parti in causa di parlano già da diverso tempo e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'accordo. Bisogna solo limare le condizioni sulla cessione, ma l'affare è assolutamente fattibile e darebbe a Sarri un buon portiere anche in caso di partenza dell'attuale titolare, Reina. Possibile anche uno scambio con Sepe.

Mahrez-Roma, si può fare

Le parole di Eusebio di Francesco, tecnico della Roma, aprono al possibile arrivo di Mahrez dal Leicester: "Non devo fare una campagna pubblicitaria, magari lo stiamo seguendo ma non entro in merito. Noi cerchiamo un mancino che giochi a destra e lui ha queste caratteristiche".

Secondo noi: sarebbe un grande acquisto per la Roma, che cerca un giocatore come Mahrez... o come Berardi, sul quale crediamo che l'interesse della società capitolina sia tutt'altro che svanito.

Verratti potrebbe entrare nella scuderia di Raiola

Dopo gli scontri con il suo attuale agente, Donato Di Campli, Marco Verratti potrebbe decidere di cambiare procuratore affidandosi a Mino Raiola. Questo potrebbe smuovere la situazione del centrocampista, "bloccato" al PSG ma con un'offerta faraonica del Barcellona sul piatto.

Secondo noi: siamo abitati a ciò che sa fare Mino Raiola con e per i suoi assistiti. Se anche Verratti entrasse nella sua scuderia, il suo passaggio al Barcellona potrebbe diventare realtà nonostante il "blocco" imposto fin qui dal Paris Saint Germain.